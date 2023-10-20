Ситуация у Работино, Бахмута 20 октября: есть ли у ВС РФ успехи у Авдеевки

Фото: МО Украины

Украинская армия на Запорожском направлении при поддержке артиллерии атаковала позиции ВС РФ у Новопрокоповки, пишет WarGonzo. Какая там сейчас обстановка и есть ли другие новости с фронта 20 октября?

Ситуация у Работино, Вербового, Новопрокоповки 20 октября 2023 года

«На Запорожском направлении ВСУ при поддержке артиллерии атаковали у Новопрокоповки. Под обстрелами украинские позиции в населенных пунктах Плавни, Каменское, Орехов, Работино, Новоданиловка и Малая Токмачка. ВСУ били по российским позициям в Луговом, Жеребянках, Нестерянке, Копанях, Сладкой Балке, Ильченкове, Вербовом и Новопокровке. Усиление интенсивности взаимных обстрелов на западном фланге в районе Васильевки может быть предвестником активизации и наземных боевых действий», — передает WarGonzo.

Readovka пишет, что на Ореховском участке идут встречные бои — ВС РФ контратаковали к западу от Работино, ВСУ атаковали у Вербового и Новопрокоповки.

«На Запорожском фронте у Вербового постоянные взаимные артиллерийские обстрелы. На обе стороны оказывают влияние холода: греться печками нельзя, сообщает „Фронтовая птичка“: на дым сразу прилетает снаряд», — сообщили «Два майора».

Минобороны РФ эти данные не комментировало

Ситуация у Бахмута, Клещеевки, Авдеевки, Марьинки 20 октября 2023 года

«На Бахмутском направлении — попытка российских войск при поддержке артиллерии контратаковать у железнодорожной ветки в районе Клещеевки. Под ударами позиции ВСУ в Андреевке, Богдановке, Миньковке, Звановке, Васюковке, Раздоловке, Веселом (населенный пункт к северо-востоку от Соледара), Выемке, Спорном и Верхнекаменском. Позиции ВС РФ — в Озаряновке, Курдюмовке, Бахмуте, Ягодном, Берховке и Яковлевке», — пишет WarGonzo.

По информации источника, на Донецком фронте при поддержке средств дальнего поражения российские войска вновь вели наступательные действия в Марьинке, в районе Северного (населенный пункт к западу от Авдеевки), на южных подступах к Авдеевке, у Степного (не путать с одноименными населенными пунктами на Запорожском и Угледарском направлениях) и у Новокалинова.

«ЛБС не изменилась. Под обстрелами позиции ВСУ в Новомихайловке, Александрополе (населенный пункт к западу от Донецка), городе Красногоровке, Невельском, Первомайском, Бердычах и Очеретине. Позиции ВС РФ — в Александровке, Старомихайловке, Донецке, Песках, Опытном и селе Красногоровка», — добавил WarGonzo.

«Два майора» пишут, что на Авдеевском направлении, где 10 дней назад ВС России перешли в масштабное наступление, идут тяжелые бои.

«Террикон северо-западнее Авдеевки остается за нашими войсками. Сражения идут у Бердычей и железной дороги вблизи данного н.п., линия фронта меняется. На южном фланге — бои у базы отдыха „Царская охота“», — сообщил источник.

Readovka передает, что к северу от Авдеевки бойцы ВС РФ заняли опорный пункт ВСУ в районе террикона.

«Идут встречные бои у железной дороги. К югу от города русская армия продвинулась со стороны кольцевой дороги. Кроме того, наши продолжают штурмовать позиции противника на западных окраинах Марьинки и в Новомихайловке», — отметили авторы канала.

По данным американского Института изучения войны (ISW), российские войска вели наступательные действия на линии Купянск — Сватово — Кременная, в районах Артемовска (Бахмута) и Авдеевки, к югу от Донецка, в приграничном районе Донецкой и Запорожской областей, на западе Запорожской области и на отдельных участках продвинулись вперед.

«Российские подразделения отразили атаку украинцев возле Клещеевки. Российские войска провели наступательные операции в районе Авдеевки и продвинулись к северу от Спартака. ВС РФ провели наступательные операции к юго-западу от Донецка и продвинулись к северо-востоку от Новомихайловки», — добавил источник.

Минобороны РФ эти данные никак не комментировало.

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