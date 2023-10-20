ВС РФ отбили 11 атак ВСУ в районе Купянска: новости СВО на утро 20 октября Последние новости СВО на Украине

Фото: МО РФ

Российские военные отбили 11 атак ВСУ на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский. По его словам, потери Украины составили до 70 военных, танк, БТР М113 и три БПЛА.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 19 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне спецоперации

Зыбинский добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы россияне уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», САУ «Акация», минометный расчет, а также контрбатарейную РЛС AN/YPQ-36 и пункт управления беспилотными аппаратами.

Группировка войск ВС России «Юг» уничтожила на Донецком направлении до 50 военных ВСУ, а также танк в районе Курдюмовки, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. По его словам, авиация и артиллерия помогли отразить атаку подразделений 3-го механизированного батальона 28-й отдельной механизированной бригады украинской армии.

Астафьев добавил, что артиллеристы «Юга» поразили огнем блиндажи и опорные пункты противника в районах Спорного и Белогоровки. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Нота» в Северске. Контрбатарейная борьба завершилась ликвидацией различных гаубиц ВСУ: двух «Мста-Б», Д-20, самоходной гаубицы «Гвоздика» — в Александро-Шультино, а также двух Д-30 и М119 — в Антоновке.

Путин посетил один из штабов ВС России

Президент РФ Владимир Путин посетил штаб ВС России в Ростове-на-Дону, заслушав доклад о ходе спецоперации от начальника российского Генштаба генерала армии Валерия Герасимова. Глава государства также провел беседы с представителями высшего руководства оборонного ведомства. Объединенная группировка войск решает задачи на Украине в соответствии с планом спецоперации, доложил президенту Валерий Герасимов.

Фото: kremlin.ru Валерий Герасимов и Владимир Путин

Сколько БПЛА сбили над Белгородской областью

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 19 октября сообщил, что российские военные сбили в небе над регионом беспилотный летательный аппарат самолетного типа. По его информации, в результате происшествия никто не пострадал. В Минобороны РФ подтвердили факт уничтожения БПЛА в регионе. По данным военных, это произошло около 22:00 мск.

Также российские средства ПВО 19 октября пресекли вторую за вечер попытку украинских военных совершить террористическую атаку по объектам, используя БПЛА, сообщили в МО РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что украинский беспилотник самолетного типа был сбит около 22:30 мск над Белгородской областью.

Кто готовил подрыв военной колонны в Запорожской области

В Запорожской области спецслужбы задержали украинского гражданина, который намеревался совершить подрыв российской военной колонны, сообщили в региональном управлении ФСБ России. Действия злоумышленника контролировались со стороны ГУР Украины.

По данным службы, у задержанного изъяли взрывчатое вещество массой 300 граммов, 18 минометных снарядов калибра 82 мм, один минометный снаряд калибра 120 мм, а также детонаторы. Все эти компоненты он получил от украинской разведки.

Байден заявил о прибыльности спонсирования ВСУ

Помощь Украине и Израилю является «разумной инвестицией», которая будет приносить прибыль будущим поколениям американцев, заявил президент США Джо Байден в ходе обращения к нации. По его словам, выделяемые на помощь этим странам деньги позволяют не подвергать опасности американские войска и дают возможность построить «безопасный и процветающий мир» для детей и внуков.

Также Байден заявил, что Соединенные Штаты не стремятся к военному столкновению с Россией из-за Украины. При этом он подчеркнул готовность Вашингтона защищать своих союзников по НАТО, в том числе в Прибалтике.

Reuters сообщило со ссылкой на осведомленные источники, что президент США намерен запросить у конгресса $60 млрд и $14 млрд на военную помощь Украине и Израилю соответственно. По данным агентства, эти деньги являются частью большого комбинированного пакета на сумму в $100 млрд, включающего также средства на военную поддержку Тайваня и укрепление границ с Мексикой. Если палата представителей, а затем и сенат одобрят запрос хозяина Белого дома, то Киев, Тель-Авив и Тайбэй получат финансирование на весь финансовый 2025 год. С февраля 2022 года Вашингтон выделил Украине военную помощь на $43 млрд.

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