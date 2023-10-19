В Запорожской области предотвратили подрыв военной колонны ФСБ: в Запорожской области задержан диверсант, готовивший подрыв военной колонны

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В Запорожской области спецслужбы задержали украинского гражданина, который намеревался совершить подрыв российской военной колонны, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ России. Отмечается, что действия злоумышленника контролировались со стороны ГУР Украины.

По данным службы, у задержанного изъяли взрывчатое вещество массой 300 граммов, 18 минометных снарядов калибра 82 мм, один минометный снаряд калибра 120 мм, а также детонаторы. Все эти компоненты он получил от украинской разведки.

Предположительно, он планировал заложить взрывное устройство на маршруте движения колонны российской военной техники, однако его планы сорвали сотрудники ФСБ. Возбуждено уголовное дело о покушении на диверсию.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Херсонской области пособника Вооруженных сил Украины. По переданным наводчиком координатам были обстреляны позиции ВС РФ, в результате чего погиб российский военнослужащий, пояснил глава области. Как рассказал губернатор региона Владимир Сальдо, перед 39-летним задержанным выросла реальная перспектива сесть на 20 лет. Планомерная работа по выявлению вражеских наводчиков и информаторов продолжается, добавил он.