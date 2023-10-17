«Расплата пришла быстро»: Cальдо о задержании пособника ВСУ Сальдо сообщил о задержании пособника ВСУ в Херсонской области

Фото: УФСБ РФ по Херсонской области

Сотрудники ФСБ задержали в Херсонской области пособника Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. По переданным наводчкиком координатам были обстреляны позиции ВС РФ, в результате чего погиб российский военнослужащий, пояснил глава области.

Расплата пришла быстро: перед 39-летним задержанным выросла реальная перспектива сесть на 20 лет. Планомерная работа по выявлению вражеских наводчиков и информаторов продолжается. Поймают всех! — написал Сальдо.

Ранее в Крыму был задержан 48-летний местный житель, сотрудничавший со Службой безопасности Украины. По данным Центра общественных связей ФСБ, он занимался передачей Киеву информации и организацией тайников с боеприпасами. В ФСБ уточнили, что подозреваемый был задержан во время изъятия из тайника пaкета со взрывным устройством.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям о сотрудничестве с иностранным государством, направленном против безопасности РФ, а также о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.

Накануне стало известно о задержании 20-летнего жителя Курганской области, подозреваемого в сотрудничестве с запрещенной украинской организацией. По данным ФСБ, он получал инструкции по передаче сведений о месторасположении подразделений ВС РФ, а также по осуществлению диверсионной и подрывной работы на территории России.