Герасимов рассказал Путину, как войска решают задачи в ходе спецоперации Герасимов: ВС РФ решают задачи в соответствии с планом спецоперации

Фото: kremlin.ru

Валерий Герасимов и президент России Владимир Путин

Объединенная группировка войск решает задачи на Украине в соответствии с планом спецоперации, доложил президенту Владимиру Путину начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Кадры посещения штаба ВС РФ в Ростове-на-Дону главой государства опубликовал Telegram-канал Zvezdanews.

Товарищ Верховный главнокомандующий, объединенная группировка войск решает задачи в соответствии с планом операции, — подчеркнул Герасимов.

Путин прилетел на юг России, возвращаясь из рабочей поездки. 17 и 18 октября российский лидер был в Китае, а 19 октября — в Перми, где провел Совет по спорту и принял участие в форуме «Россия — спортивная держава».

Владимир Путин посетил штаб ВС России в Ростове-на-Дону, где заслушал доклад о ходе спецоперации от Валерия Герасимова, а также провел беседы с представителями высшего руководства оборонного ведомства.

Ранее Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил, что для мирных переговоров по Украине нужны не «театральные жесты», а отмена декрета Киева о запрете таких переговоров.