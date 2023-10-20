Объединенная группировка войск решает задачи на Украине в соответствии с планом спецоперации, доложил президенту Владимиру Путину начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Кадры посещения штаба ВС РФ в Ростове-на-Дону главой государства опубликовал Telegram-канал Zvezdanews.
Товарищ Верховный главнокомандующий, объединенная группировка войск решает задачи в соответствии с планом операции, — подчеркнул Герасимов.
Путин прилетел на юг России, возвращаясь из рабочей поездки. 17 и 18 октября российский лидер был в Китае, а 19 октября — в Перми, где провел Совет по спорту и принял участие в форуме «Россия — спортивная держава».
Владимир Путин посетил штаб ВС России в Ростове-на-Дону, где заслушал доклад о ходе спецоперации от Валерия Герасимова, а также провел беседы с представителями высшего руководства оборонного ведомства.
Ранее Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил, что для мирных переговоров по Украине нужны не «театральные жесты», а отмена декрета Киева о запрете таких переговоров.