Путин назвал условия для мирных переговоров с Украиной Путин: для мирных переговоров по Украине нужно отменить декрет об их запрете

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Президент России Владимир Путин

Для мирных переговоров по Украине нужны не «театральные жесты», а отмена декрета Киева о запрете таких переговоров, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай. Как пишет ТАСС, глава государства считает правильным некоторое изменение позиции Запада по Украине и слова о том, что конфликт нужно решать путем переговоров.

Если украинская сторона хочет реального переговорного процесса, то нужно делать это не какими-то театральными жестами, а первое, что нужно сделать, — отменить декрет президента Украины, запрещающий вести переговоры, — сказал Путин.

Ранее бывший американский дипломат Час Фриман заявил, что Украина может потерять еще больше территорий, и выразил сомнение в том, что Киеву удастся захватить Крым и другие территории, вошедшие в состав России. Он считает, что на кону стоит само существование Украины. Экс-дипломат отмечает, что возможные мирные переговоры пройдут на условиях Москвы, а предыдущие договоренности были более выгодны Киеву.

До этого бывший премьер-министр республики Николай Азаров заявил, что Украину ждет много трагедий в ближайшие месяцы. По его словам, это будет связано с политическими играми киевских властей.