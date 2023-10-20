Путин посетил штаб ВС России в Ростове-на-Дону

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и Валерий Герасимов

Президент РФ Владимир Путин посетил штаб ВС России в Ростове-на-Дону, где заслушал доклад о ходе спецоперации от начальника российского Генштаба генерала армии Валерия Герасимова, сообщается на сайте Кремля. Глава государства также провел беседы с представителями высшего руководства оборонного ведомства.

Возвращаясь из Перми, президент Путин заехал в Ростов, где посетил штаб Вооруженных сил РФ, — отмечается в сообщении.

После беседы с Герасимовым глава государства попросил его передать приветы «всем командирам». Кадры встречи опубликовал Telegram-канал Zvezdanews.

В Перми Путин 19 октября принял участие в форуме «Россия — спортивная держава» и провел совет по развитию спорта. В город глава государства прилетел из Пекина, где он участвовал в форуме «Один пояс, один путь», а также проводил переговоры с лидерами КНР и Венгрии. Это не первый визит Путина в штаб группировки войск, участвующих в спецоперации на Украине. Предыдущий визит он совершил в августе.

Ранее Владимир Путин на встрече с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным заявил, что особо отличившимся бойцам специальной военной операции на Украине, которым были выделены бесплатные земельные участки в России, необходимо помочь их обустроить.