Путин призвал помочь бойцам СВО с обустройством бесплатных участков

Фото: kremlin

Президент России Владимир Путин

Особо отличившимся бойцам военной операции на Украине, которым были выделены бесплатные земельные участки в России, необходимо помочь их обустроить, заявил на встрече с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным президент РФ Владимир Путин. В ходе диалога глава региона подчеркнул, что в ближайшее время особо отличившимся военнослужащим будут переданы участки. Трансляция встречи велась на сайте Кремля.

Кроме [предоставления] участков, надо помогать осваивать эти участки, — указал Путин.

В свою очередь Махонин заверил, что пермские власти будут постепенно подключать передаваемые участки к газо- и водоснабжению. По его словам, благодаря этим мерам земля не будет пустовать.

Ранее Путин выпустил распоряжение, согласно которому властям Крыма, Севастополя и Московской области рекомендуется предоставлять земельные участки героям военной операции на Украине и семьям погибших в ходе боев солдат.

Согласно распоряжению, российскому правительству рекомендовано предоставлять участки в безвозмездное пользование. Мера распространяется на отличившихся участников СВО, которые были награждены за свои заслуги, а также на ветеранов боевых действий.