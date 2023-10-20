Байден заявил о нежелании воевать с Россией Байден: США не стремятся к военному столкновению с РФ на Украине

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Президент США Джо Байден в ходе телеобращения к нации заявил, что Соединенные Штаты не стремятся к военному столкновению с Россией из-за Украины. При этом он подчеркнул готовность Вашингтона защищать своих союзников по НАТО, в том числе в Прибалтике.

Мы будем защищать каждый дюйм [территории] НАТО, чего требует [Североатлантический] договор. <...> Мы не стремимся к тому, чтобы американские войска воевали в России или против России, — сказал Байден.

Он напомнил, что уже неоднократно заверял в отсутствии намерений посылать американские войска на Украину для противодействия РФ. Байден подчеркнул, что Киев не просит о подобных мерах, ему необходимы «вооружения, боеприпасы, [другие] средства, чтобы вытеснить <...> российские войска со своей земли, а также системы противовоздушной обороны, чтобы сбивать российские ракеты».

Ранее сообщалось, что Джо Байден в рамках обращения к американскому народу по Украине и Израилю постарается убедить соотечественников в том, что прекращение поддержки этих двух стран выйдет более затратным для Вашингтона, чем ее продолжение. В качестве аргумента хозяин Белого дома планировал напомнить о национальной безопасности США.

В свою очередь, Reuters сообщало, что президент США намерен запросить у конгресса $60 млрд и $14 млрд на военную помощь Украине и Израилю соответственно. По имеющимся данным, эти деньги являются частью большого комбинированного пакета на сумму в $100 млрд, включающего также средства на военную поддержку Тайваня и укрепление границ с Мексикой.