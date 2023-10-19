ВСУ оказались меж трех российских котлов: новости СВО на вечер 19 октября Последние новости СВО на Украине

Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

19 октября Министерство обороны РФ сообщило, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе населенного пункта Троицкое в ДНР. Также бойцам ВС России удалось ликвидировали штурмовик Су-25 в районе Днепра и вертолет Ми-8 вблизи населенного пункта Загрызово.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 19 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Как ВС России били по позициям ВСУ

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин рассказал, что российские артиллеристы отбили атаку украинской армии в районе Орехова. Он отметил, что в плен были взяты несколько украинских военнослужащих из числа мобилизованных. Сенатор уточнил, что ВСУ заходили небольшими группами при поддержке натовской бронетехники.

Как утверждает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер, подразделения украинских войск уничтожаются в трех котлах, созданных российской армией. По его словам, ситуация на поле боя контролируется ВС РФ, а Украине грозят новые территориальные потери.

По данным Минобороны, за сутки в результате действий российской армии на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях было отражено 20 атак украинских военных. Всего были убиты около 835 бойцов ВСУ, были уничтожены 50 единиц украинской техники, два самолета, вертолет и 61 беспилотник.

Как сообщило украинское издание VESTI, 19 октября около 14:00 в Херсоне прогремели взрывы. На территории региона была объявлена воздушная тревога. По данным Telegram-канала «Реальный Херсон», к городу приближалась российская тактическая авиация. Авторы утверждают, что велика вероятность сброса авиабомб КАБ. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: МО РФ

Как ВСУ атакуют Россию

Telegram-канал SHOT сообщает, что ВСУ обстреляли логистический склад, расположенный в селе Случевске Брянской области. По данным канала, обстрел продолжался 10 минут, всего было выпущено около шести снарядов калибра 122 мм. Источники SHOT отмечают, что все украинские снаряды упали на территории склада, однако никто из рабочих не пострадал. Минобороны России и местные власти не подтверждали факт обстрела.

Как рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), житель ДНР получил ранение в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Минеральное вблизи Ясиноватой. Накануне при обстреле пострадала жительница поселка Верхнеторецкое.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что российские системы ПВО сбили украинский дрон в небе над регионом. По его словам, в результате падения обломков дрона пострадавших и разрушений нет.

Что происходит в акватории Черного моря после отправки МиГ-31

Telegram-канал SHOT сообщил, что американский дрон-разведчик RQ-4B Global Hawk, регулярно летающий в нейтральных водах Черного моря, подал сигнал тревоги и начал отдаляться от берегов Крыма. По данным канала, после подачи сигнала тревоги американский разведывательный дрон полетел в сторону одной из военных баз НАТО. Что конкретно послужило причиной смены курса БПЛА — неизвестно. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Газета британского Королевского флота Naval News сообщила, что российские военные перебросили боевых дельфинов, чтобы использовать их для борьбы со спецназом ВСУ в Крыму. Как рассказал сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов, боевые дельфины могут использоваться по-разному, например для минирования, обнаружения боевых пловцов и атаки на них, но против подводных дронов они бессильны. Он сомневается в эффективности подобных мер и считает, что для охраны Крыма следует использовать местное ополчение из бывших военных.

Как много ракет ATACMS будет у ВСУ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет получать от Вашингтона тактические ракеты ATACMS на постоянной основе и в еще большем количестве. По его словам, об этом ранее договорились лидеры двух стран, Владимир Зеленский и Джо Байден.

Как заявил командир одной из зенитно-ракетных батарей Южной группировки войск с позывным Пуля, для того чтобы сбить ракету ATACMS, необходимо детально изучить траекторию ее полета, скорость и особенности маневров. По его словам, российские войска уже получили первую информацию об особенностях полета ракет ATACMS.

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