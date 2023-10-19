Кулеба пояснил, получит ли Киев еще ракеты ATACMS Кулеба выразил уверенность в регулярных поставках на Украину ракет ATACMS

Фото: John Macdougall/dpa/Global Look Press

Украина будет получать от США тактические ракеты ATACMS на постоянной основе и в еще большем количестве, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в эфире украинского телеканала «1+1». По его словам, об этом ранее договорились президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден.

Это прямой результат договоренностей президента Зеленского и Байдена в Вашингтоне в конце сентября, — уточнил он.

Также он призвал не судить о том, что переданные Вашингтоном ракеты 1996 года выпуска. По его словам, главное здесь, «чтобы стреляло». Он уточнил, что сейчас дальность их полета — 165 километров, но в будущем Вашингтон передаст ракеты, способные преодолеть расстояние в 300 километров.

Ранее пресс-служба Совета нацбезопасности Белого дома подтвердила передачу Вашингтоном тактических ракет ATACMS Украине. Там уточнили, что поставка повысит боевой потенциал Киева.

Для того чтобы сбить американскую ракету ATACMS, необходимо детально изучить траекторию ее полета, скорость и особенности маневров, заявил командир одной из зенитно-ракетных батарей Южной группировки войск с позывным Пуля. По его словам, российские войска уже получили первую информацию по особенностям полета этих ракет.