Белый дом подтвердил отправку Украине ракет ATACMS

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Администрация Соединенных Штатов передала Украине тактические ракеты ATACMS, сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности Белого дома. Там уточнили, что поставка повысит боевой потенциал Киева.

Недавно США предоставили Украине [ракеты] ATACMS, чья дальность составляет до 165 км. Мы считаем, что это значительно повысит боевой потенциал Украины без риска для нашей боеготовности, — заявила руководитель пресс-службы Эйдриенн Уотсон.

Соединенные Штаты передали Украине пока «менее дюжины» тактических ракет ATACMS, согласно заявлениям высокопоставленных должностных лиц в Вашингтоне. Поставки этих вооружений состоялись в последние несколько дней. При этом Пентагон отказался уточнить, будут ли США поставлять Украине ракеты ATACMS и в дальнейшем.

Поставка американской тактической ракетной системы была окутана тайной, и ожидалось, что первое официальное заявление будет сделано, когда ракеты используют на поле боя. Почти во всех остальных случаях США публично объявляли о своем решении отправить вооружения за границу.

17 октября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Вооруженные силы Украины применили американские ракеты ATACMS. В своем видеообращении он поблагодарил американских партнеров за военную помощь.