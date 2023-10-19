Ветеран ВМФ рассказал о боевых дельфинах, защищающих Крым от ВСУ Ветеран ВМФ Блытов: боевые дельфины используются для минирования территории

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Боевые дельфины могут использоваться по-разному, например для минирования, обнаружения боевых пловцов и атаки на них, но против подводных дронов они бессильны, рассказал NEWS.ru сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов. Он сомневается в эффективности подобных мер и считает, что для охраны Крыма следует использовать местное ополчение из бывших военных. Ранее газета британского Королевского флота Naval News сообщила, что российские военные перебросили боевых дельфинов, чтобы использовать их для борьбы со спецназом ВСУ в Крыму.

Против беспилотных аппаратов нужна хорошая противодиверсионная акустика, местное ополчение, которое будет охранять береговую черту Крыма. Это можно сделать с помощью бывших военных, и они готовы заниматься поисками диверсантов. Но мне кажется, это [использование боевых дельфинов] какая-та ерунда. Да, боевых дельфинов обучают, но отряды береговой обороны более эффективны, ведь они могут взять в руки оружие и использовать противодиверсионные гидроакустические станции, — сказал Блытов.

Ранее Блытов сообщил, что подготовленные гражданские добровольческие подразделения могли бы оказать значительную помощь в охране побережья Крыма. По его словам, о подобной готовности заявили бывшие матросы из Алушты, среди которых есть морские пехотинцы.