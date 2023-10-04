Военэксперт призвал принять добровольцев для охраны побережья Крыма Военэксперт Блытов: добровольцы из бывших матросов могли бы усилить охрану Крыма

Подготовленные гражданские добровольческие подразделения могли бы оказать значительную помощь в охране побережья Крыма, рассказал NEWS.ru сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов. По его словам, о подобной готовности заявили бывшие матросы из Алушты, среди которых есть морские пехотинцы.

Обратились ребята из Алушты, бывшие матросы, и говорят, что готовы создать береговую оборону, но нас никто не берет. Я понимаю, армия и флот осуществляют оборону, но я думаю, такие гражданские добровольческие подразделения из бывших моряков, которые подготовлены, могли бы оказать значительную помощь в охране побережья Крыма. Это 30 человек, там есть боевые пловцы, морские пехотинцы. Они подготовлены, их не берут служить, потому что им 60 лет, но с точки зрения охраны побережья они могли бы оказать значительную помощь, —считает Блытов.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что диверсанты ВСУ хотели добраться до мыса Тарханкут на военном катере и трех гидроциклах. Их попытку прорыва пресекла российская авиация. Блытов сообщил NEWS.ru, что подобные диверсии происходят с целью максимально разрушить те территории, которые останутся в составе России, а также держать россиян в постоянном напряжении.