В небе над Ростовом сбит беспилотник

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Над Ростовом российская ПВО сбила украинский беспилотник, подтвердил в Telegram губернатор региона Василий Голубев. Минобороны эту информацию не комментировало. Также о сбитии объекта в небе над Ростовом сообщают местные городские сообщества и военкор Юрий Котенок. О двух взрывах в небе также сообщают жители ближайших к региональному центру города Аксая и станицы Старочеркасской.

Сегодня в 10:10 подразделение ПВО, осуществляющее прикрытие территории Ростовской области, уничтожило воздушную цель, находившуюся на подлете к территории региона. Разрушений и пострадавших на земле нет, — написал Голубев.

Ранее Министерство обороны сообщало, что с начала специальной военной операции на Украине Вооруженные силы России уничтожили свыше 8 тысяч украинских беспилотных летательных аппаратов. По данным ведомства, только за минувшие сутки был подавлен или сбит 51 дрон противника.

Утром 19 октября ВСУ обстреляли логистический склад, расположенный в селе Случевске Брянской области. Обстрел продолжался 10 минут, всего было выпущено около шести снарядов калибра 122 мм. Все снаряды упали на территории склада, однако никто из рабочих не пострадал. В Министерстве обороны России пока не прокомментировали данную информацию.