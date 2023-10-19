Стало известно об обстреле логистического склада в Брянской области SHOT: ВСУ обстреляли логистический склад в Брянской области

Фото: МО Украины

Telegram-канал SHOT сообщает, что Вооруженные силы Украины обстреляли логистический склад, расположенный в селе Случевске Брянской области. По данным канала, обстрел продолжался 10 минут, всего было выпущено около шести снарядов калибра 122 мм. Источники SHOT отмечают, что все украинские снаряды упали на территории склада, однако никто из рабочих не пострадал. В Министерстве обороны России пока не прокомментировали данную информацию, глава региона Александр Богомаз также пока не подтвердил факт обстрела.

Авторы публикации утверждают, что склад принадлежит местной логистической фирме, в нем хранятся стройматериалы, а также автозапчасти. По словам источников канала, это уже второй обстрел Погарского района Брянской области за последние два дня.

В минувшую среду, 18 октября, украинская армия оставила без электроснабжения жителей сел Новая Таволжанка и Архангельская, расположенных в Белгородской области. Отсутствие света стало результатом обстрела. Аварийные службы оперативно приступили к устранению аварии.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков ранее заявил, что дежурным средствам ПВО удалось сбить украинский беспилотник самолетного типа. В результате падения БПЛА никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.