Киев обстрелял ракетами Севастополь: как ВСУ атакуют РФ 19 октября Женщина тяжело пострадала в ДНР в результате обстрела со стороны ВСУ

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать и атаковать беспилотниками российские регионы. В Донецкой Народной Республике в результате обстрела одного из поселков пострадала пожилая женщина. По Севастополю украинские войска попытались нанести ракетный удар. А в Белгородской области обстрелам подверглись 14 населенных пунктов. Новые подробности украинских атак — в материале NEWS.ru.

Пожилая женщина пострадала при обстреле села в ДНР

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за минувшие сутки было зафиксировано 12 фактов ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 35).

Обстрелам подверглись районы двух населенных пунктов — Донецка и Горловки, а также Ясиноватский район. В результате в поселке Верхнеторецкое повреждения получил один частный жилой дом, тяжелое ранение получила 65-летняя местная жительница. По данным СЦКК, ВСУ выпустили по населенному пункту 10 ракет РСЗО.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

На Донецком направлении украинская армия совершила шесть обстрелов артиллерийскими снарядами калибра 155 миллиметров. На Горловском направлении зафиксировали один обстрел снарядами калибра 152 миллиметра. По словам главы администрации города Ивана Приходько, удары наносились в том числе кассетными боеприпасами. На Ясиноватском направлении ВСУ совершили пять обстрелов из РСЗО снарядами калибра 155 миллиметров. Всего за сутки по территории ДНР выпустили 50 различных боеприпасов.

ВСУ попытались нанести удар по Севастополю

Накануне вечером губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что Черноморский флот «отражает атаку воздушных целей» в районе Сухарной балки. В городе дважды объявлялась воздушная тревога.

Ракету ВСУ сбили в районе Кара-Кобы, уточнил позже Развожаев. Ее боевая часть сдетонировала на земле в поле. Жертв, пострадавших и повреждений инфраструктуры зафиксировано не было.

Между тем Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщал о двух сбитых ракетах. По его данным, для атаки использовался переоборудованный в ударный комплекс ПВО С-200.

В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

Украинская армия обстреляла склад в Брянской области

Днем 18 октября ВСУ обстреляли село Случевск Погарского района Брянской области. Все снаряды упали на территории склада местной логистической компании.

По данным Telegram-канала SHOT, за десять минут украинские войска выпустили по населенному пункту шесть снарядов калибра 122 миллиметра. Никто из местных жителей не пострадал. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Фото: Бойцы ВСУ

14 населенных пунктов и КПП обстреляли в Белгородской области

В Белгородской области обстрелам со стороны ВСУ за прошедшие сутки подверглись 14 населенных пунктов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Под артиллерийский огонь попали Щетиновка (семь прилетов), Журавлевка (три прилета), Нехотеевка (четыре прилета), Карабаново (пять прилетов), Наумовка (два прилета), Вязовое и Староселье (по три прилета). Последствий на земле не зафиксировано.

По селу Красный Хутор ВСУ совершили 29 гранатометных выстрелов. Гранатометным обстрелам также подверглись хутор Старый (пять выстрелов) и приграничный пропускной пункт «Шебекино» (три выстрела). Никто не пострадал, информации о повреждения инфраструктуры не поступало.

По селу Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе украинские войска выпустили четыре гранатометных и семь минометных снарядов. Никто не пострадал. Повреждена оказалась линия электропередачи, однако электроснабжение уже восстановили.

Под минометным огнем оказалась окраина села Дроновка Грайворонского городского округа. По населенному пункту выпустили шесть снарядов. В результате повреждения получили кровля, фасад и забор одного частного домовладения.

Также обстрелам из минометов подверглись село Муром (два прилета), село Середа (три прилета) и хутор Балки (один прилет).

Атакам беспилотников подверглись шесть населенных пунктов. В Щетиновке БПЛА сбросил три осколочных боеприпаса. Пострадавших и повреждений на зафиксировано. Еще по одному осколочному боеприпасу было сброшено в хуторе Старый, селах Муром и Староселье. Обошлось без последствий. Один дрон средствами РЭБ посадили в селе Устиновка, еще один — сбили средствами ПВО в районе села Ближнее.

Фото: t.me/vvgladkov

«Воздушную цель» сбили над Ростовской областью

Утром 19 октября губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о ликвидации «воздушной цели» над территорией региона. Разрушений и пострадавших на земле зафиксировано не было.

«Сегодня в 10:10 подразделение ПВО, осуществляющее прикрытие территории Ростовской области, уничтожило воздушную цель, находившуюся на подлете к территории региона», — написал Голубев в своем Telegram-канале.

По данным Telegram-канала «Иди и смотри», сбит был украинский беспилотник. Минобороны РФ информацию о случившемся пока не комментировало.

ВСУ нанесли удары по населенным пунктам ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

Днем 18 октября обстрелу со стороны украинских военных подверглось село Гончаровка Сватовского района Луганской Народной Республики. Как сообщили в администрации района, в результате было частично разрушено помещение детского сада, погиб один мирный житель.

В Херсонской области под удар попала восточная часть Каховки. Как рассказал ТАСС пресс-секретарь главы региона Владимир Василенко, в результате повреждения получили завод «Опен-тек» и расположенные поблизости частные дома. Ранения получил охранник предприятия.

Украинский войска продолжали наносить удары по населенным пунктам Запорожской области. По данным Telegram-канала WarGonzo, обстрелам подверглись Нестерянка, Копани, Ровное, Сладкая Балка, Ильченков, Новопокровка и Новофедоровка. Минобороны эту информацию не комментировало.

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