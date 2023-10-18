Коц напомнил об ударах ВСУ по больницам Донбасса после инцидента в Газе Военкор Коц: первые удары по больницам Украина начала наносить еще в 2014 году

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Первые удары по больницам Украина начала наносить еще в 2014 году, пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Сегодня, считает он, этот принцип применяют к Газе.

Военкор вспоминает, как сидел вместе с пациентами в подвале Славянского госпиталя, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по моргу больницы Калинина в Донецке, когда туда привезли тело российского журналиста Андрея Стенина, а в январе прицельно накрыли больницу в Новоайдаре, где погибли полтора десятка человек. Он также сообщил, что 18 октября ВСУ нанесли одновременные прицельные удары по центральной районной больнице Алешек и сельской амбулатории в поселке Новая Маячка того же Алешкинского района.

Никого на планете это не заинтересовало. «Цивилизованный мир» все эти годы удобно существовал в парадигме «обстреляли сами себя». Сегодня этот знакомый принцип применяют относительно к Газе. Не может представитель «цивилизованного мира» одной ракетой убить 800 человек в больнице. Это удел сепаров и террористов, — отмечает журналист.

Больница в центральном районе Газы попала под обстрел вечером 17 октября. Никто из участников конфликта не взял на себя ответственность за трагедию. Обе стороны обвиняют друг друга. Многие страны уже отреагировали на случившееся. В Пентагоне призвали Израиль соблюдать «законы войны».