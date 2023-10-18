Пожилая женщина получила ранение при обстреле ВСУ поселка в ДНР

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При обстреле населенного пункта Верхнеторецкое в Донецкой Народной Республике (ДНР) тяжелое ранение получила 65-летняя местная жительница, заявили в представительстве региона в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня. Также сообщается о повреждении частного жилого дома. Всего Вооруженные силы Украины выпустили по населенному пункту 10 ракет из реактивной системы залпового огня.

В среду, 18 октября, украинские военные также обстреляли село Дроновка Грайворонского городского округа Белгородской области. По данным местных властей, в результате атаки никто не пострадал, однако снаряды повредили кровлю, фасад и забор одного из домовладений.

В ночь на среду ВСУ нанесли удар по центральной районной больнице в городе Алешки Херсонской области. Уничтожен весь медицинский транспорт. Также обстреляна амбулатория в поселке Новая Маячка. По данным местных властей, обошлось без жертв.

В минувшее воскресенье, 15 октября, стало известно о смерти десятилетнего мальчика, который получил тяжелые ранения во время удара со стороны ВСУ по Кировскому району Донецка. Врачи не смогли спасти ему жизнь. До этого сообщалось о гибели двух человек при обстреле украинскими войсками больницы в Донецке.