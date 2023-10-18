Уралец c арматурой разгромил стоявший у школы памятник погибшему бойцу СВО Ural Mash: челябинец разгромил стоявший у школы памятник погибшему бойцу СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель Челябинской области при помощи арматуры разгромил памятник погибшему бойцу СВО, сообщает Telegram-канал Ural Mash. По информации канала, мужчина действовал из чувства мести, поскольку раньше он часто ссорился с погибшим мужчиной. В отношении вандала возбудили уголовное дело.

По данным Ural Mash, инцидент произошел в деревне Кузяшево Челябинской области. 52-летний местный житель выпил и вспомнил о соседе, который погиб под обстрелами на Украине и которому поставили памятник у здания школы. Мужчина вооружился арматурой и разгромил мемориал у здания школы, а также разбросал венки. Директор школы обратилась в полицию, буйный житель был задержан.

Ранее сообщалось, что полиция Приморья разыскивает неизвестных, повредивших фотографии погибших участников СВО на мемориале в селе Павло-Федоровка. Местные жители выложили в соцсетях видеоролик, в котором видно, что на аллее испорчены стенды с именами погибших и их снимками, а на дорожке вдоль аллеи написана фраза «За детей Украины». Сейчас устанавливаются личности подозреваемых