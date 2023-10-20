Российские военные отбили 11 атак ВСУ на Купянском направлении

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Российские военные отбили 11 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский. По его словам, потери противника составили до 70 военных, танк, БТР М113, три БПЛА.

На Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» отразили 11 атак штурмовых групп 14-й, 32-й, 115-й механизированных, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад в районах Синьковки, Ивановки, Новоегоровки и Макеевки. Кроме этого, расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли удары по скоплению живой силы в укрытиях 32-й механизированной бригады и 3-го пограничного отряда в районе Сергеевки и Тимковки, — рассказал Зыбинский.

Он также добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы россияне уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», самоходную артиллерийскую установку «Акация», минометный расчет, а также контрбатарейную РЛС AN/YPQ-36 и пункт управления беспилотными аппаратами..

Ранее Зыбинский рассказал, что российские тяжелые огнеметные системы нанесли удар по укрытиям двух бригад ВСУ на Купянском направлении. В результате атаки были уничтожены два минометных расчета, 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация» и пункт боепитания в районах Новой Кругляковки, Синьковки и Ивановки. Украинские военные также потеряли около 80 человек, три танка, два пикапа и БТР М113.

Кроме того, по словам начальника пресс-службы, на Купянском направлении ВСУ в течение суток потеряли до двух рот личного состава. Кроме того, были уничтожены один танк и две боевые бронированные машины. Также истребители-бомбардировщики Су-34 совершили удары по местам временной дислокации и опорным пунктам нескольких механизированных и десантных бригад в различных населенных пунктах на Купянском направлении.