Появились кадры уничтожения гаубицы М777 российскими «иксоводами» «Архангел спецназа Z»: российские дроны «Ланцет» уничтожили гаубицу М777

Фото: МО РФ

ВС РФ уничтожили американскую гаубицу М777 на Донецком направлении, сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа Z». По военной технике, которую используют ВСУ, был нанесен удар с помощью управляемого дрона-камикадзе «Ланцет». В Министерстве обороны России пока не комментировали данную информацию.

На кадрах, опубликованных каналом, видно, как российские военные нанесли точное огневое поражение по гаубице. Отмечается, что в армии России операторов дронов-камикадзе «Ланцет» называют «иксоводами». Это обусловлено крестообразным расположением крыльев беспилотника.

Ранее российские подразделения уничтожили аналогичную гаубицу, развернутую на украинских позициях. По данным Минобороны РФ, артиллерийское орудие было поражено с помощью дрона-камикадзе «Ланцет» с дистанционным управлением. Попадание беспилотника привело к воспламенению и детонации боекомплекта.

В настоящее время на Донецком направлении продолжаются интенсивные бои. В Министерстве обороны РФ ранее заявили, что за последние сутки Вооруженные силы Украины потеряли до 260 военнослужащих на этом участке фронта, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу M119. Силам ПВО также удалось сбить истребитель Миг-29, штурмовик Су-25 и вертолет Ми-8 ВСУ.