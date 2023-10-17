Столб огня на позициях ВСУ после удара российского дрона попал на видео Минобороны России показало кадры уничтожения гаубицы М777 дроном «Ланцет»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил гаубицу М777 на позициях ВСУ в зоне проведения спецоперации, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в Telegram. Представители ведомства также опубликовали видео с моментом поражения орудия противника.

Тачдаун: российский «Ланцет» уничтожил гаубицу М777 производства США. Попадание барражирующего боеприпаса по буксируемой гаубице ВСУ вызвало воспламенение и детонацию боекомплекта, — говорится в сообщении Минобороны.

На записи можно увидеть, как беспилотник поражает огневую позицию ВСУ, где расположена артиллерийская установка. После этого среди деревьев происходит вспышка, и в небо устремляется столб огня.

Ранее военкор Андрей Руденко опубликовал видео уничтожения военнослужащих ВСУ с помощью беспилотников на Артемовском направлении. На кадрах видно, что боеприпасы точно попадали в окопы и укрытия украинских солдат.

До этого Руденко опубликовал видео, на котором ВС РФ уничтожили гаубицу М777 в районе села Кизомыс в Херсонской области. Кроме того, начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские военные обстреляли позиции ВСУ на Донецком направлении, уничтожив американские и польские гаубицы, а также склад боеприпасов в Новоселовке.