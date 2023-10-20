В России нашли способ бороться с ракетами ATACMS РИА Новости: в России предложили бороться с ракетами ATACMS, используя МиГ-31К

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы РФ нашли ответ на применение Украиной тактических баллистических ракет ATACMS, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов. По данным агентства, российские военнослужащие считают, что нейтрализовать угрозы от ракет, которые недавно были поставлены США на Украину, можно гиперзвуковыми ударами с МиГ-31К.

Военные считают, что решение заключается в том, чтобы подготовить расчеты систем ПВО для перехвата целей нового типа, а также уничтожить пусковые установки и ракеты на складах. Так, военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что самолеты МиГ-31К с гиперзвуковыми «Кинжалами» планируют наносить мгновенные удары по пусковым установкам и складам с ракетами ATACMS, которые будет выявлять разведка.

Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков считает, что «Кинжалы» способны моментально поражать корабли-носители украинских морских дронов, если они будут выявлены в акватории Черного моря. Также эксперты подчеркивают, что в комплексный подход к решению вопроса входит подготовка расчетов зенитных ракетных комплексов ВС РФ для перехвата уже выпущенных ракет.

Ранее экс-заместитель главкома ВВС России генерал-лейтенант Айтеч Бижев заявил, что американские дальнобойные ракеты ATACMS, поставленные Украине для атак по российским военным объектам, действительно являются мощными, но у армии РФ есть к ним подходы. По его словам, российские военные обладают средствами перехвата ракет в воздухе, а также могут уничтожать их на пусковых установках и даже на этапе передачи.