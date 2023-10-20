Воронеж, Курск, Севастополь: какие города способна поразить ракета ATACMS

Фото: Евгений Потехин/news.ru

По сообщениям американских СМИ, Киеву были переданы ракеты ATACMS в модификации с дальностью полета 165 км и с кассетными боевыми частями. Количество ракет не уточняется, однако сообщается, что их немного, так как у самих США ограниченный запас таких ракет.

ATACMS имеют и модификации, способные лететь на 310 км. Представители американского правительства и командования НАТО ранее обещали не поставлять Киеву настолько дальнобойное оружие из-за опасений эскалации конфликта в случае ударов по объектам на территории России.

При этом территории Крыма, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей Запад не признает в качестве российских, что дает Киеву повод говорить о «легитимности» использования американских ракет на этих землях.