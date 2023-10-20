ВСУ за неделю потеряли более двух тысяч военных на Донецком направлении Минобороны: ВСУ за неделю потеряли более двух тысяч военных и четыре танка

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины на Донецком направлении с 14 по 20 октября потеряли более двух тысяч человек личного состава, четыре танка и 14 бронемашин, сообщило Минобороны России. По данным ведомства, за тот же период авиация и ракетные войска РФ ликвидировали пять складов ВСУ с боеприпасами и военной техникой.

Российские подразделения Южной группировки войск нанесли поражения боевым группам 28-й, 56-й, 67-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка, Клещеевка и Марьинка Донецкой Народной Республики. За прошедшую неделю на данном направлении отражены 25 атак противника. Потери ВСУ на данном направлении составили более 2065 украинских военнослужащих, 4 танка, 14 боевых бронированных машин, 27 автомобилей, 28 орудий полевой артиллерии, — подчеркнуло МО.

Кроме того, добавило ведомство, подразделения Западной группировки войск отразили 61 контратаку ВСУ на Купянском направлении. В результате боевых действий положение российского подразделения улучшилось, уточнили в министерстве.

Накануне Минобороны доложило, что российские системы ПВО сбили истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины в районе Троицкого в Донецкой Народной Республике, а также ликвидировали штурмовик Су-25 в районе Днепропетровска и вертолет Ми-8 в районе Загрызово. Вместе с тем ВС РФ сбили 61 украинский беспилотник, а также 10 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, авиационную бомбу JDAM и две ракеты С-200.