«Муж и жена — одна сатана»: Коц об унижении Зеленских перед Западом Коц высмеял просьбу Елены Зеленской к представителям Google о Крыме на карте

Фото: president.gov.ua

Владимир и Елена Зеленские

Пока президент Украины Владимир Зеленский выпрашивает помощь для своей страны у западных стран, его супруга унижается перед топ-менеджерами Google, прося их «перекрасить» Крым на картах этой поисковой системы, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Он в саркастичной манере отметил, что оба супруга «достойно представляют свою страну в международной политике и бизнесе».

Но если бывший комик еще может хоть что-то выклянчить на Западе, то чего добьется его супруга, если в Google отнесутся к ней серьезно? Что, Крым по мановению пальцев программистов <...> станет украинским? — задался риторическим вопросом корреспондент.

Ранее Зеленская обратилась к прибывшим в Киев представителям Google с рядом просьб, одной из которых стало отображение Крыма украинским для всех пользователей карт этой поисковой системы. Во время встречи с топ-менеджерами она жаловалась, что при запросе с российских IP-адресов полуостров показывается российским, а для пользователей из Европы Крым отмечен как спорная территория.

До этого глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высмеял попытку Владимира Зеленского вернуть внимание Запада к собственной персоне путем посещения Израиля. «Все кончено!» — заявил политик. Он подчеркнул, что весь мир теряет интерес к Зеленскому после эскалации на Ближнем Востоке, а аналитики называют контрнаступление ВСУ «катастрофическим». Поэтому, считает французский депутат, президент Украины будет вынужден согласиться на мир с Россией.