Во Франции высмеяли конфуз Зеленского из-за Израиля Депутат Филиппо: Зеленский не смог привлечь внимание попыткой посетить Израиль

Фото: Офис Президента Украины

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский своим намерением посетить Израиль хотел вернуть внимание Запада к собственной персоне, написал в Twitter (X) глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он напомнил: по сообщениям израильских СМИ, президенту Украины сухо отказали в визите.

Он (Зеленский. — NEWS.ru) надеялся вернуть себе внимание СМИ: все кончено! — написал депутат.

Филиппо подчеркнул, что весь мир теряет интерес к Зеленскому после эскалации на Ближнем Востоке, а аналитики называют контрнаступление ВСУ «катастрофическим». Поэтому, считает французский депутат, президент Украины из-за неудач будет вынужден согласиться на мир с Россией.

16 октября издание Ynet писало, что Зеленский выразил желание посетить Израиль вместе с главой Госдепа США Энтони Блинкеном на фоне обострения вооруженного конфликта между Израилем и Палестиной, однако израильская сторона дала понять Киеву, что этот визит будет несвоевременным. При этом текущий отказ не означает, что Зеленский не приедет в Израиль вообще, уточнило издание.

После этого бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский видит потерю поддержки со стороны западных стран. На фоне этого, считает он, украинских лидер демонстрирует наигранную уверенность. Кроме того, Зеленский осознает, что НАТО в беде, потому что альянс не создавался для ведения наступательной войны против кого-либо, добавил полковник.