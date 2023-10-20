Зеленская обратилась к топ-менеджерам Google с территориальной просьбой Зеленская попросила глав Google показывать Крым украинским для всех юзеров

Фото: Офис Президента Украины

Елена Зеленская

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена обратилась к прибывшим в Киев представителям Google с рядом просьб, одной из которых стало отображение Крыма украинским для всех пользователей карт этой поисковой системы, говорится на сайте президента Украины. Во время встречи с топ-менеджерами она жаловалась, что при запросе с российских IP-адресов полуостров показывается российским, а для пользователей из Европы Крым отмечен как спорная территория.

Вместе с тем она попросила «дерусифицировать» поисковую выдачу Google для пользователей на Украине и за рубежом, если в настройках операционной системы или браузера выбрана Украина. Зеленская также предложила изменить на европейскую украинскую выдачу российских рекомендаций и популярного контента для украинских IP-адресов и юзеров из этой страны.

Первая леди Украины также обратилась с просьбой отсоединить Украину от географической принадлежности к СНГ. Она убеждена, что такие изменения будут благотворно сказываться не только на украинцах, но и на уехавших за границу.

Ранее Зеленская стала фигуранткой скандала в одном из люксовых бутиков в Нью-Йорке. Во время Генассамблеи, когда ее муж с трибуны убеждал весь мир помогать финансово Украине, его жена посетила магазин Cartier и купила украшения, потратив больше $1 млн.