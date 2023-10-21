Военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале сообщил, что всего за месяц Луганская Народная Республика сильно преобразилась. По его словам, достроена дорога от Луганска до Счастья, а в столице республики появилось много детских площадок.
Всего месяц не был в ЛНР, а в глаза бросаются изменения. Дорогу от Луганска до Счастья наконец доделали, превратив в четырехполосный автобан. В столице республики то тут, то там появились модные детские площадки, как в Москве. Плитка опять же, — рассказал военкор.
Коц добавил, что в Луганске водоснабжение работает без перебоев, а на улицах свободно гуляют мамы с колясками. При этом корреспондент выразил сожаление, что в Донецке пока ситуация не настолько спокойная.
Минувшей ночью Вооруженные силы Украины непрерывно вели обстрел Донецкой Народной Республики. Как сообщает Telegram-канал СЦКК в ДНР, ВСУ выпустили 15 снарядов по населенному пункту Новоселовка, 18 снарядов — по Кураховке, 12 снарядов — по Карловке. По огонь также попали Нетайлово, Архангельское, Галицыновка, Макеевка и Киевский, Куйбышевский, Петровский и Кировский районы Донецка.
Вместе с тем начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские военные нанесли огневое поражение по 33 местам скопления солдат ВСУ на Донецком направлении. По его информации, под Клещеевкой и Курдюмовкой армия Украины потеряла до 155 военных.