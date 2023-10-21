Ксения Евдосюк

«Как в Москве»: Коц рассказал о преображении ЛНР за месяц Коц сообщил, что за месяц в ЛНР достроили дорогу и возвели детские площадки

21 октября 2023 в 14:00

Фото: РИА Новости

Люди на улице в центре Луганска