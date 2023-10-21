ВС России поразили 33 скопления военных ВСУ на Донецком направлении Астафьев: под Клещеевкой и Курдюмовкой ВСУ потеряли до 155 военных

Фото: МО РФ

Российские военные нанесли огневое поражение по 33 местам скопления солдат ВСУ на Донецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев. По его словам, под Клещеевкой и Курдюмовкой армия Украины потеряла до 155 военных.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии нанесли огневое поражение по 33 скоплениям живой силы противника в районах Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки и Малоильиновки, — уточнил офицер.

В завязавшейся под Клещеевкой, Васюковкой и Миньковкой контрбатарейной борьбе подразделения ВС России ликвидировали три украинских миномета 120-го калибра, рассказал Астафьев.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВСУ на Донецком направлении с 14 по 20 октября потеряли более двух тысяч человек личного состава, четыре танка и 14 бронемашин. По данным ведомства, за тот же период авиация и ракетные войска РФ ликвидировали пять складов ВСУ с боеприпасами и военной техникой. Также за прошедшую неделю на данном направлении ВС РФ отразили 25 атак противника.