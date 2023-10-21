ДНР всю ночь была под обстрелом: как ВСУ атакуют РФ 21 октября СЦКК ДНР: ВСУ обстреливают регион с полуночи 21 октября

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

ВСУ ведут обстрел населенных пунктов ДНР с полуночи 21 октября, передает Telegram-канал представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины. Минобороны РФ информацию не комментировало.

ВСУ выпустили десятки снарядов по Донецку

С 00:00, как передает Telegram-канал СЦКК в ДНР, ВСУ пять раз обстреляли населенный пункт Новоселовка Первая в ДНР, выпустив 15 снарядов калибра 155 мм. Кроме того, атаке ВСУ подверглись Кураховка (по ней выпущено 18 снарядов калибра 155 мм) и Карловка (12 снарядов калибра 155 мм).

В СЦКК также сообщили об атаках ВСУ по населенным пунктам Нетайлово (выпущено семь ракет РСЗО), Архангельское (15 снарядов калибра 155 мм), Галицыновка (три 155-мм снаряда) и Макеевка (18 снарядов калибра 155 мм). Кроме того, в СЦКК заявили об обстреле со стороны ВСУ Киевского, Куйбышевского, Петровского и Кировского районов Донецка.

Минобороны РФ данные сообщения не комментировало.

Гладков рассказал об атаках ВСУ по Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале рассказал об обстрелах населенных пунктов региона со стороны ВСУ за 20 октября.

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«В Волоконовском районе из гранатомета и миномета обстреляли окраину хутора Старый — зафиксировано семь гранатометных выстрелов и шесть минометных снарядов. Обошлось без последствий. В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено два снаряда из гранатомета СПГ-9 „Копье“. Пострадавших и разрушений нет», — добавил Гладков.

Фото: t.me/vvgladkov

О каких взрывах 21 октября предупредили крымчан

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил в своем Telegram-канале, что 21 октября спецслужбы проведут уничтожение взрывоопасных предметов.

«Пгт Октябрьское с 13.00 до 15.00. Г. Старый Крым с 11.00 до 13.00. С. Вольное, Джанкойский район, с 13.00 до 15.00. Сохраняем спокойствие и доверяем официальным источникам информации», — подчеркнул Крючков.

Губернатор Севастополя попросил жителей города не беспокоиться

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале предупредил жителей города о планируемых учениях Черноморского флота России с использованием реактивных бомбометов.

«В районе Северного и Южного молов Черноморский флот проводит учения с применением реактивных бомбометов. В городе все спокойно», — подчеркнул Развожаев.

Фото: t.me/vvgladkov

Военэксперт Рожин сообщил о блокировании ДРГ ВСУ в Херсонской области

Военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале Colonelcassad предположил, что украинская ДРГ «локализована» в населенном пункте Крынки на левом берегу Днепра (Херсонская область). Минобороны РФ данное сообщение не комментировало.

Он предположил, что диверсантов пока не ликвидировали. Рожин не исключил, что ДРГ пытаются удержать часть населенного пункта, а остальная территория Крынок контролируется ВС РФ.

«Бои продолжаются. Враг активно поддерживается дронами, FPV и минометами с правобережья, пытается вывозить раненых и убитых. С нашей стороны принимаются меры по ликвидации высадившихся и зачистке Крынок. Оставлять без внимания подобные усилия противника крайне нежелательно, потому что они могут иметь накопительный эффект и создать проблемы на долгосрочную перспективу», — предположил Рожин.

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