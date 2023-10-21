В Удмуртии взорвался неизвестный снаряд

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Telegram-канал «112» сообщает, что на территории частного домовладения в селе Пугачево (Удмуртия) сдетонировал неизвестный снаряд. По данным канала, в результате происшествия один человек погиб, еще один получил ранения.

Канал не уточняет, какой именно сработал снаряд и откуда он появился в селе. Официального подтверждения информации пока не было. Глава республики Александр Бречалов не комментировал произошедшее.

Накануне очевидцы сообщили о громком взрыве в центре Москвы. На улице Чаянова собрались машины МЧС и скорой помощи. По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», ЧП произошло в одном из жилых домов рядом с корпусами РГГУ. На место происшествия прибыли сотрудники «Мосгаза». Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее украинский беспилотник, оснащенный взрывчаткой, упал на территории ИК № 2 в Брянской области. Дрон нес пять килограммов взрывчатого вещества и боеприпас КЗ-3. Это была уже вторая попытка БПЛА атаковать колонию. Все находившиеся в этот момент в ИК были эвакуированы, также на безопасное расстояние отвели жителей ближайших домов и находившихся в детском саду «Веснянка» людей. В результате инцидентов пострадавших и разрушений нет.