Дрон с взрывчаткой упал на территории колонии в Брянской области SHOT: дрон ВСУ пытался сбросить взрывчатку на ИК № 2 в Брянской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил о падении украинского беспилотника с пятью килограммами взрывчатки и боеприпасом КЗ-3 на территории ИК № 2. По данным канала, инцидент произошел 13 октября в дневное время суток. SHOT уточняет, что эта попытка атаковать здание колонии является второй за минувшие четыре дня.

По информации канала, все находившиеся в этот момент в колонии были эвакуированы, также на безопасное расстояние отвели жителей ближайших домов и находившихся в детском саду «Веснянка» людей. SHOT сообщает, что украинский дрон стоимостью порядка полутора миллионов рублей был уничтожен на месте падения.

Ранее украинские военные обстреляли село Попово-Лежачи в Курской области. По информации губернатора региона Романа Старовойта, 13 октября было зафиксировано пять прилетов. В результате атаки ВСУ погибших и пострадавших нет, но жители населенного пункта временно остались без света. В тот же день ВСУ обстреляли здание школы в селе Козино. Занятия в учебном заведении не проводились, поэтому обошлось без пострадавших.

До этого украинские военные обстреляли села Демидовка и Графовка Краснояружского района Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что пострадавших нет. В результате атаки повреждена линия электропередачи. Кроме того, электричество частично пропало в пяти населенных пунктах района.