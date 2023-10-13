ВСУ при обстреле лишили света жителей пяти поселений под Белгородом Гладков сообщил об обстреле ВСУ сел Демидовка и Графовка

Фото: МО Украины

Украинские военные обстреляли села Демидовка и Графовка Краснояружского района Белгородской области, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших нет. В результате атаки была повреждена линия электропередачи. В пяти населенных пунктах района частично пропало электричество.

Под обстрел ВСУ попали окраины двух сел, Демидовка и Графовка Краснояружского района. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, под частичное отключение света попадают абоненты следующих населенных пунктов: Демидовка, Графовка, Прилесье, Репяховка и Романовка, — рассказал Гладков.

Накануне вечером в Яковлевском городском округе Белгородской области системой ПВО был сбит БПЛА самолетного типа. По словам Гладкова, пострадавших и разрушений нет.

В ночь на 12 октября три человека скончались в результате падения обломков дрона ВСУ в Белгородской области. Погибшими оказались четырехлетняя девочка и ее дедушка с бабушкой сотрудницы Белгородского государственного технологического университета имени Шухова Олеси Акифи. В Сети появились фото с места трагедии.

Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев подтвердил, что при падении обломков беспилотника на дом под Белгородом были также ранены родители девочки, корреспондент Sputnik Хайбар Акифи и его русская супруга Ольга. Журналист добавил, что погибшей четырехлетней девочкой оказалась их дочь.