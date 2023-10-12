В Минобороны РФ подтвердили данные о сбитых украинских беспилотниках МО РФ: два украинских беспилотника сбиты над Белгородской и Брянской областями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские военные вечером 12 октября сбили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ. Инциденты произошли в Брянской и Белгородской областях.

12 октября около 22:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением воздушного типа БПЛА по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской и Белгородской областей, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о сбитом беспилотном летательном аппарате. Его вывели из строя с помощью системы радиоэлектронной борьбы. При падении беспилотника сдетонировал закрепленный на нем заряд. В результате происшествия, по имеющимся данным, никто не пострадал, на месте работают экстренные службы региона.

Чуть позже в Яковлевском городском округе Белгородской области системой ПВО был сбит БПЛА самолетного типа. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.