Российская ПВО сорвала атаку беспилотника в Белгородской области Гладков: система ПВО сбила БПЛА самолетного типа в Белгородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская система ПВО вечером 12 октября сбила беспилотный летательный аппарат самолетного типа в Белгородской области, сообщил в личном Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, инцидент произошел в Яковлевском городском округе.

В Яковлевском городском округе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле, По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — написал Гладков.

Ранее в этот же день губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о сбитом беспилотном летательном аппарате. Его вывели из строя с помощью системы радиоэлектронной борьбы. При падении беспилотника сдетонировал закрепленный на нем заряд. В результате происшествия, по имеющимся данным, никто не пострадал, на месте работают экстренные службы региона.

В ночь на 12 октября в Белгородской области системы ПВО сбили беспилотник. Падение обломков привело к пожару в частном жилом доме, в результате три человека погибли, среди них один ребенок. Погибшая девочка оказалась дочерью корреспондента Sputnik Хайбара Акифи. Он сам и его супруга получили серьезные травмы.