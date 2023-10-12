Брянский губернатор сообщил о воздушной атаке украинских войск Богомаз: ВСУ предприняли попытку атаки на Брянск с помощью БПЛА

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на объекты в Брянской области с помощью беспилотного летательного аппарата, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в личном Telegram-канале. По его данным, беспилотник был выведен из строя средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). При падении произошла детонация взрывного устройства.

Украинские террористы предприняли попытку атаки с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен на окраине города Брянска силами РЭБ. При падении беспилотника произошла детонация взрывного устройства, — написал Богомаз.

По его словам, в результате происшествия никто не пострадал. На месте работают оперативные и экстренные службы региона.

В свою очередь жители Брянска в социальных сетях сообщили о сильном взрыве, пишет Telegram-канал SHOT. После этого в районе мясокомбината начался пожар.

Утром 11 октября в Брянске на территорию мужской исправительной колонии упал беспилотник с взрывчаткой. На место были вызваны военные и спасатели. Они установили, что помимо 400 граммов взрывчатки аппарат имел поражающие элементы в виде маленьких кусочков металла.