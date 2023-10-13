ВСУ лишили света жителей села под Курском Старовойт сообщил об обстреле ВСУ села Попово-Лежачи

Фото: МО Украины

Украинские военные обстреляли село Попово-Лежачи Глушковского района Курской области, сообщил в Telegram губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, всего было зафиксировано пять прилетов. В результате атаки никто не пострадал, однако жители села остались без света.

Село Попово-Лежачи Глушковского района обстреляно со стороны Украины. Зафиксировано пять прилетов. В результате обстрела село обесточено. Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения, — написал Старовойт.

Ранее курский губернатор сообщил, что украинские военные при обстреле повредили здание школы в селе Козино Рыльского района. По его словам, пострадавших нет.

До этого Минобороны РФ сообщало, что украинский беспилотник попытался атаковать Курскую область. В ведомстве уточнили, что дрон был оперативно сбит силами противовоздушной обороны. В результате нападения пострадавших и разрушений нет.

Ранее Старовойт предупредил жителей Курской области, что в регионе работает система ПВО. Он напомнил, что нельзя касаться обломков беспилотников при их обнаружении. По его словам, это опасно, лучше обращаться в специальную службу.