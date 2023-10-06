Минобороны РФ сообщило о сбитом в Курской области беспилотнике

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Министерство обороны России сообщило, что в небе над Курской областью был сбит украинский беспилотный летательный аппарат. По БПЛА самолетного типа отработали дежурные средства ПВО, уточнили в ведомстве.

Около 19 часов мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт предупредил жителей, что в регионе работает система ПВО. Он напомнил, что нельзя касаться обломков беспилотников при их обнаружении. По его словам, это опасно, лучше обращаться в специальную службу.

Вечером 5 октября в регионе также работали силы противовоздушной обороны. В Минобороны России сообщили, что ВСУ предприняли попытку атаковать объекты в Курской области. В итоге средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа. Информацию также подтвердил и губернатор региона. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие.

Утром этого же дня в 67 населенных пунктах в Курской области пропало электричество в результате атак украинских дронов на подстанции в регионе. ВСУ нанесли удары по объектам инфраструктуры в Суджанском, Кореневском и Глушковском районах области. Всего были атакованы две электроподстанции, сброшены четыре бомбы. Осколочные ранения средней степени тяжести получила местная жительница.