Более 60 поселений под Курском остались без света из-за атак дронов ВСУ SHOT: 67 населенных пунктов под Курском остались без света из-за атак дронов ВСУ

Фото: МО Украины

Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник сообщает, что в 67 населенных пунктах в Курской области пропало электричество в результате атак украинских дронов на подстанции в регионе. О том, что в ночь на 5 октября беспилотники ВСУ нанесли удары по объектам инфраструктуры в Суджанском, Кореневском и Глушковском районах области, ранее рассказывал губернатор Роман Старовойт. По информации SHOT, всего были атакованы две электроподстанции, сброшены были четыре бомбы. Никто не пострадал. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В публикации SHOT говорится, что первые удары были нанесены около 01:00 5 октября — украинский БПЛА сбросил две бомбы на центральную электроподстанцию города Суджа. Утверждается, что в результате атаки света лишились 14 населенных пунктов. По данным канала, спустя два часа другой дрон ВСУ сбросил два взрывчатых устройства на электроподстанцию в районе Глушково, из-за новой атаки электричество пропало у жителей 53 поселений.

О проблемах с подачей электричества в результате обстрелов ВСУ Старовойт сообщил 5 октября около 06:30. Он добавил, что аварийные бригады уже приступили к восстановлению электроснабжения. О пострадавших губернатор не рассказал.

Позднее Старовойт рассказал, что украинские военные обстреляли кассетными боеприпасами город Рыльск в Курской области. По его словам, в результате атаки осколочные ранения средней степени тяжести получила местная жительница. По его словам, пострадавшую госпитализировали в районную больницу. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.