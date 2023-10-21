«Игра на нервах»: Ходаковский ответил критикам работы ВС России Ходаковский объяснил, что ВС России идут колоннами из-за тралов и мин

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Замглавы Росгвардии в ДНР полковник Александр Ходаковский в своем Telegram-канале прокомментировал видео, на котором ВСУ наносили артиллерийские удары по технике ВС РФ, а закадровый голос раскритиковал бойцов за то, что они «не избавились от привычки ходить колоннами». По мнению полковника, отпускать подобные замечания равносильно игре на нервах.

На видео работа противника артиллерией по нашей технике, и голос комментатора сетует, что мы так и не избавились от привычки ходить колоннами, что мы ничему не учимся и тому подобное. Да, нам есть, чему учиться — с этим не поспоришь. Но говорить ради красного словца — это просто играть на нервах, — заявил Ходаковский.

На кадрах, продолжил полковник, показано, что колонна из нескольких единиц идет вслед за тралом по заминированной местности. В таких обстоятельствах пройти, кроме как колонной, невозможно, считает Ходаковский.

Ранее полковник сообщил, что Вооруженные силы РФ резко активизировались на Авдеевском и Марьинском направлениях. По его словам, российская армия сумела значительно ухудшить положение противника и выйти на новые рубежи. Это, по мнению Ходаковского, позволит взять под контроль сообщение авдеевского гарнизона с остальной группировкой войск.

Вместе с тем военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что российские военные сейчас применяют для взятия Авдеевки тактику «малых котлов», то есть окружают малые группы солдат ВСУ и предлагают им сдаться. Если наступление будет успешным, то армия РФ перейдет к более решительному плану, предположил эксперт.