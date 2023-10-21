Бои у Авдеевки 21 октября: удалось ли прорвать оборону ВСУ Российские военкоры рассказали о боях у Авдеевки 21 октября

Фото: МО РФ

Российская армия смогла занять террикон у коксохимического завода на Авдеевском направлении, сообщил военкор Юрий Котенок. Что сейчас там происходит и какие последние новости о боях у Авдеевки?

Ситуация у Авдеевки 21 октября 2023 года

«По Авдеевке сказано немало, но гораздо меньше, чем про Бахмут и Работино. Тема закрытая. Солидарен, что сейчас не время там жечь технику и людей. Снарядов хватает. Надо закрепиться на новых отбитых у противника позициях, встать, закопаться и упереться. Не стачиваться о хорошо выстроенную, отработанную эшелонированную оборону противника, а подтянуть резервы и шарашить артиллерией. При этом хорошо читается замысел противника сделать из Авдеевки Работино только для нас. Их задача — заставить нас разбивать скопленные за длительный период резервы. Главный успех под Авдеевкой — снова взяли господствующий над коксохимом террикон, но из Бердычей отошли», — написал Котенок.

По словам военкора, террикон позволяет ВС РФ простреливать железную дорогу, по которой ВСУ завозят людей и боеприпасы к Донецку

«Пора бы установить огневой контроль над железкой и коксохимом, встать, упереться, закопаться. Надо не разбиваться дальше, а ждать момента. Ведь дождались, когда ВСУ проспали удар на Бердычи. Надо начать жалеть людей, резервы и ресурсы, они не бесконечные!» — добавил журналист.

WarGonzo передает, что на Донецком фронте российские войска при поддержке авиации и артиллерии атаковали в Марьинке, в районе Северного (населенный пункт к западу от Авдеевки), Степного (не путать с одноименными населенными пунктами на Запорожском и Угледарском направлениях) и Бердычей, на последнем участке есть продвижение.

«На Авдеевском участке наши бойцы удерживают позиции у железной дороги в районе Бердычей. Террикон в серой зоне, там идут встречные бои. Кроме того, русская армия атаковала в районе Северного и к югу от Авдеевки. На Марьинском участке продолжаются наши штурмовые действия на западных окраинах города», — передает Readovka.

«НгП раZVедка» пишет, что на северном фланге Авдеевки без изменений, ВС РФ закрепились на занятых позициях и продолжают подготовку к работе.

Фото: МО РФ

«Украинцы особого рвения не проявляли, пытались работать танками с закрытых позиций, вели беспокоящий минометный огонь, привычно постреливали кассетами. При этом недостатка боекомплекта на Авдеевском направлении у противника нет, но на северном фланге БК явно зажимается. По южному флангу. ВСУ продолжают стирать в ноль утерянные ранее позиции, которые сейчас удерживают наши бойцы. Львиная доля орудий и БК, которыми враг располагает в Авдеевке, бьет именно по южному флангу. Это не случайно, с юга наши наиболее близко подобрались к местности, в которую ВСУ ни при каких обстоятельствах нас впускать не хотят», — сообщил источник.

Авторы канала отметили, что по пехоте ВС РФ безостановочно летят кассеты, орудия ВСУ на юге не замолкают.

«Только одна эта деталь позволяет противнику еще держаться там, где он держится. Не так сложно лишить врага его аргумента, достаточно лишь воли начать это решать. Пехота рада выполнить приказ, выбить ВСУ с позиций и замкнуть котел, артиллеристы тоже готовы выполнить приказ и обрушить на головы карающую длань. В воинах нет сомнения, каждый из них готов драться и погибнуть за Родину, но давайте они за Родину лучше поживут. К их желанию побеждать нужно добавить что-то еще. В России много пороха и сталистого чугуна, гораздо больше чем солдат», — добавил источник.

Читайте также:

Ситуация у Работино, Угледара, Херсона 21 октября: какие проблемы у ВС РФ

Опубликованы кадры уничтожения тягача с пехотой ВСУ

На Западе раскрыли, чем ВСУ поплатились за новую попытку прорыва