Опубликованы кадры уничтожения тягача с пехотой ВСУ Руденко: на Ореховском направлении ПТУР уничтожил тягач ВСУ с пехотой

Фото: МО РФ

Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал кадры уничтожения в зоне спецоперации многоцелевого тягача с пехотой ВСУ при помощи ПТУР. По его данным, это произошло на Ореховском направлении.

На кадрах видно, как снаряд насквозь прошибает украинский тягач, после чего техника начинает гореть, а небо над ней заволакивает серым дымом.

Ранее в Сети появилось видео уничтожения военнослужащих ВСУ с помощью беспилотников на Артемовском направлении. На кадрах, которые опубликовал в Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко, видно, что боеприпасы точно попадали в окопы и укрытия украинских солдат.

Также стало известно, что российские бомбардировщики провели налеты на командно-наблюдательные пункты Вооруженных сил Украины. Как рассказал начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Центр» Александр Савчук, враг находился в окрестностях населенного пункта Серебрянка.

Ранее сообщалось, что ВСУ ежедневно теряют от 300 до 400 бойцов на Запорожском направлении. По словам российских бойцов, в среднем на взятие одной лесополосы противник отправляет два пехотных батальона, однако большинство солдат не доходят до нее. В то же время отмечается заметное затишье в последние дни в районе населенных пунктов Работино и Вербовое.