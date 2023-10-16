Раскрыты ежедневные потери украинской армии на Запорожском направлении Танкист ВС РФ: ВСУ теряют около 400 человек в день на Запорожском направлении

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины ежедневно теряют от 300 до 400 бойцов на Запорожском направлении, рассказал РИА Новости командир российского танкового взвода с позывным Сова. По его словам, в ходе контрнаступления командование ВСУ не считается с потерями, отправляя подразделения на «мясные штурмы». В среднем на взятие одной лесополосы противник отправляет два пехотных батальона, однако большинство солдат не доходят до нее.

В день могли ну чуть ли не по 300–400 человек убитыми у них быть во время всего этого контрнаступления. Вообще не считались с потерями. <...> Они перли как тараканы. То есть «мясные» штурмы, все как всегда. Отправляют забрать одну лесополосу два-три пехотных батальона, — рассказал военнослужащий.

Российский офицер также подчеркнул, что в последние дни в районе населенных пунктов Работино и Вербовое наблюдается затишье. Подразделения противника, которые пытаются взять те или иные позиции, выявляются с помощью беспилотников, после чего по ним наносятся артиллерийские удары. Большая часть солдат ВСУ не доходит до позиций, подытожил танкист.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что украинская армия понесла колоссальные потери в ходе контрнаступления. При этом он подчеркнул, что ВСУ так и не удалось достигнуть каких-либо результатов. Соотношение потерь, по его словам, составляет 1 к 8.