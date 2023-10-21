Ситуация у Работино, Угледара, Херсона 21 октября: какие проблемы у ВС РФ Российские военкоры рассказали о боях у Работино, Угледара и Херсона 21 октября

Фото: МО Украины

Украинская армия на Запорожском направлении при поддержке артиллерии продвинулась западнее Новофедоровки, передает WarGonzo. Что там сейчас происходит и какие другие новости с фронта?

Ситуация у Работино, Вербового, Новопрокоповки, Новофедоровки 21 октября 2023 года

«На Запорожском направлении ВСУ при поддержке артиллерии продвинулись западнее Новофедоровки. До самого села шесть километров. Но для ВС РФ проблема в другом. ВСУ пытаются зайти в тыл российским позициям на высотах северо-западнее Вербового. Их потеря для ВС РФ чревата. А здесь выступ российских позиций, которые также под угрозой с юго-запада», — пишет WarGonzo.

«Два майора» передают, что украинская армия сегодня утром на Запорожском направлении вновь бросила в бой пехоту и бронетехнику.

«Запорожский фронт, район Работино. С утра противник вновь бросил в бой пехоту и бронетехнику. До 10 танков и боевых бронемашин на линии Работино — Новопрокоповка. Один уже уничтожен. На Запорожском фронте у Работино подразделениями 42-й МСД и десантниками вчера утром уничтожены два танка противника, третьему удалось уйти. У Вербового — взаимные артиллерийские обстрелы», — подчеркнул источник.

Readovka сообщила, что ВСУ предприняли попытку атаковать у Новопрокоповки.

«В районе Вербового идут встречные бои. На Времевском выступе наши бойцы контратаковали в районе Новодонецкого», — отметили авторы канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Ситуация у Херсона, под Угледаром, на правом и левом берегах Днепра 21 октября 2023 года

«На Херсонско-Крымском направлении шли боестолкновения на левом берегу Днепра в районе Песчановки и Крынок. Активно работала украинская артиллерия. О масштабной попытке форсирования Днепра со стороны ВСУ речь не идет. Бои локального масштаба. Позиции украинских войск под ударом в Херсоне, Антоновке, Садовом, Львовом, Ольговке, Отрадокаменке и Бериславе. Российские позиции — в Алешках, Пойме, Подстепном, Казачьих Лагерях, Корсунке, Днепрянах, Новой Каховке и Каховке. На Угледарском участке — тактическое продвижение ВС РФ у Приютного», — пишет WarGonzo.

«Два майора» пишут, что на Херсонском направлении ВС РФ атакуют ВСУ у населенного пункта Крынки, в который украинцы зашли накануне.

«Как и ранее на Запорожском фронте, после занятия небольшого села продвижение ВСУ было остановлено, враг под огнем нашей артиллерии и авиации вынужден заниматься эвакуацией раненых и тратить личный состав на удержание небольших позиций. Они также сохраняются у Антоновского и ж/д мостов, постоянно находятся под огнем армии России. Связь остается проблемным вопросом для наших войск. О сохранении планов ВСУ продолжить активные мероприятия на направлении свидетельствует вчерашняя массированная атака на регион: губернатор сообщил о пуске ВСУ до 15 ракет», — отметил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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