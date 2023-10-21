В ДНР рассказали о продвижении российских военных по всему фронту Советник Пушилина Гагин: ВС РФ успешно продвигаются по всему фронту

Фото: МО РФ

ВС России успешно продвигаются по всей линии фронта, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. Он отметил прогресс на Купянском, Артемовском и Донецком направлениях.

По всей линии боевого соприкосновения в последние недели <...> на нескольких участках фронта наши силы пошли вперед. Можно выделить Купянское направление, где успех у нас был еще ранее, это Артемовское направление, где достаточно жарко было уже давно, — сказал Гагин.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев заявил, что российские военные нанесли огневое поражение по 33 местам скопления солдат ВСУ на Донецком направлении. Он добавил, что под Клещеевкой и Курдюмовкой армия Украины потеряла до 155 военных.

В завязавшейся под Клещеевкой, Васюковкой и Миньковкой контрбатарейной борьбе подразделения ВС России ликвидировали три украинских миномета 120-го калибра, рассказал Астафьев.

До этого Минобороны России сообщило, что ВСУ на Донецком направлении с 14 по 20 октября потеряли более двух тысяч человек личного состава, четыре танка и 14 бронемашин. По данным ведомства, за тот же период авиация и ракетные войска РФ ликвидировали пять складов ВСУ с боеприпасами и военной техникой. Также за прошедшую неделю на данном направлении ВС РФ отразили 25 атак противника.