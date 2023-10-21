ВС России поразили 33 позиции ВСУ: новости СВО на утро 21 октября Последние новости СВО на Украине

Фото: МО РФ

Российские военные нанесли огневое поражение по 33 местам скопления солдат ВСУ на Донецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев. По его словам, под Клещеевкой и Курдюмовкой армия Украины потеряла до 155 военных.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 20 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне спецоперации на Украине

Вадим Астафьев также рассказал, что в завязавшейся под Клещеевкой, Васюковкой и Миньковкой контрбатарейной борьбе подразделения ВС России ликвидировали три украинских миномета 120-го калибра.

Военнослужащие российской группировки «Центр» за сутки поразили порядка 130 целей ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. По его оценке, в результате погибли по меньшей мере 255 украинских бойцов.

Он добавил, что огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации были поражены подразделения 24-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские бойцы 104-го десантно-штурмового полка ВДВ подбили за сутки два танка Leopard Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении. Канал опубликовал видео с моментом поражения первой боевой машины у населенного пункта Вербовое. По данным канала, Leopard поразили точным выстрелом из ПТРК. Министерство обороны РФ данную информацию не комментировало.

Также Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал пост о том, что российские подразделения взламывают оборону ВСУ у города Авдеевки в ДНР. Канал показал видео с поражением пехоты противника и его укреплений у Авдеевского террикона. МО РФ не комментировало эту ситуацию.

Канал написал, что российские бойцы накрыли огнем солдат ВСУ, прятавшихся в окопах под железной дорогой. По данным канала, Украина за девять лет создала на этом участке мощные укрепрайоны, которые очень трудно прорвать. «РВ» пишет, что сейчас идут тяжелые бои, но наступление ВС РФ продолжается.

Фото: МО Украины

Где на Украине этой ночью звучали взрывы

Взрыв произошел в украинском Кривом Роге в Днепропетровской области, где до этого была объявлена воздушная тревога, сообщил мэр города Александр Вилкул.

В Кривом Роге первые взрывы прогремели рано вечером 20 октября. Александр Вилкул заявил, что это результат работы систем ПВО. Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, тревога была объявлена в Днепропетровской области в 18:00 мск.

Что известно о крупной ракетной атаке ВСУ на регионы РФ

ВСУ предприняли крупное ракетное нападение на Крым и Приазовье, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, было выпущено не менее 10–15 ракет, в том числе переделанных С-200.

Он отметил, что только над территорией Херсонской области средства ПВО сбили пять ракет. Три цели были уничтожены в Каховском и две — в Геническом округе.

Над морем у Севастополя была сбита ракета, сообщал губернатор города Михаил Развожаев. В городе работала система противовоздушной обороны, объявлялась воздушная тревога.

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