У Севастополя сбили ракету Развожаев: над морем у Севастополя сбили ракету

Фото: МО РФ

Над морем у Севастополя сбита ракета, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Он добавил, что в городе работает система ПВО.

В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, над морем в районе Любимовки сбита ракета. Все службы продолжают контроль обстановки, — написал губернатор.

Ранее 20 октября градоначальник заявил, что в городе объявлена воздушная тревога. Чиновник также опубликовал памятку, как действовать жителям в таких ситуациях. О причинах срабатывания тревоги не сообщается.

Развожаев ранее сообщил, что Черноморский флот отразил атаку в районе Сухарной балки. По его словам, все службы были приведены в состояние боевой готовности. Очевидцы рассказывали в социальных сетях о взрывах. Предварительно, в районе Кара-Кобы сбили ракету. Никто из людей не пострадал, повреждений инфраструктуры не было обнаружено.

Накануне воздушную тревогу объявили в городе Херсон, который находится под контролем Украины. Местные жители рассказали о серии громких взрывов. Деталей произошедшего не приводилось.