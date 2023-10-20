В Кривом Роге прогремели взрывы

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Взрывы прогремели вечером 20 октября в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины, сообщает издание «Зеркало недели», не приводя никаких подробностей. Согласно онлайн-картам Министерства цифровой трансформации Украины, в 18:00 мск тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях, а спустя непродолжительное время сирены зазвучали в Одесской области.

Глава городского совета обороны Александр Вилкул сообщил, что взрывы, которые слышали в городе, являются результатом работы систем ПВО.

Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил об уничтожении украинского военного аэродрома Долгинцево в Кривом Роге. По его словам, в ночь на 25 сентября на территории объекта гремели взрывы с последующей длительной детонацией. Минобороны России эту информацию не комментировало. Поддубный подчеркнул, что в криворожском аэропорту базируются украинские истребители МиГ-29, а также фронтовые бомбардировщики Су-24М. Именно они являются носителями крылатых ракет Storm Shadow.

В конце сентября украинские СМИ сообщили о пяти сериях взрывов, прозвучавших в Одессе. По их данным, две серии взрывов были слышны в городе Кривой Рог. В Одессе огнем было охвачено здание. Позднее стало известно, что крупный пожар в многоэтажном здании вспыхнул в то время, когда над городом и областью звучали многочисленные взрывы. Речь шла о гостинице в районе порта Одессы.